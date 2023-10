Notícias Polícia Federal vasculha endereço de general

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

Imagens mostram o general Ridauto Fernandes nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal deflagrou a 18ª fase da Operação Lesa Pátria e cumpriu mandado de busca e apreensão contra o general da reserva Ridauto Lúcio Fernandes, investigado por suspeita de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Agentes vasculharam um endereço do militar em Brasília. A ordem foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ainda determinou o bloqueio de ativos e valores do investigado.

O militar é investigado em uma das linhas da apuração da PF que visa identificar suposta atuação de militares no início das invasões às sedes dos três Poderes. Os investigadores suspeitam que ele pode ter sido um dos idealizadores da ofensiva antidemocrática.

Permanente, a Operação Lesa Pátria apura os crimes de abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Grupo de apoio

No inquérito policial constam existem vários depoimentos de vândalos presos relatando a ação de indivíduos de balaclava e luvas ajudando e incentivando os demais a entrarem no Congresso Nacional. Segundo os depoimentos, eles chamaram os invasores depois de abrirem as escotilhas de acesso ao teto do Congresso Nacional. A subida até lá só teria sido possível por causa de uma escada feita com gradis amarrados.

Os investigadores suspeitam do envolvimento do general da reserva com este grupo “invisível” que abre acessos especiais para a invasão do Congresso.

Ridauto aparece em um vídeo na Praça dos Três Poderes na ocasião, como participante dos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro. Vestido com camisa do Brasil, Fernandes disse, na época, que estava “arrepiado” com a invasão e criticou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por ter atirado bombas de gás lacrimogêneo nos participantes do movimento. O general também já defendeu, em suas redes sociais, um golpe de Estado e disse que “morreria e mataria” pelo Brasil.

Ministério da Saúde

Ridauto foi diretor de Logística do Ministério da Saúde durante o governo Jair Bolsonaro. Ele foi nomeado pelo hoje deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ) em janeiro de 2021. Em meio à pandemia de covid, o militar defendeu medidas como “intervenção federal” e estado de “defesa ou de sítio”.

Atualmente, Ridauto atua como professor do Instituto Sagres de Política e Gestão Estratégica Aplicadas, conforme informações disponíveis na página da internet da própria instituição.

Braga Netto

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro desmarcou na sexta (29) o depoimento do ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, general da reserva Walter Braga Netto. É a segunda vez que a oitiva do militar é cancelada. A decisão foi do presidente do colegiado, deputado Arthur Maia (União Brasil-BA).

Braga Netto era esperado para prestar depoimento no dia 5 de outubro. Maia, porém, decidiu cancelar a convocação do ex-ministro e marcar a oitiva do sargento da Polícia Militar do Distrito Federal Beroaldo José de Freitas Júnior.

O PM estava na cúpula do Congresso no dia dos ataques golpistas. Ele e a soldado Marcela da Silva Morais Pinno foram arremessados de uma altura de três metros pelos extremistas. Os dois foram promovidos pelo governo do DF por ato de bravura.

2023-09-30