Notícias “Se Deus quiser, no futuro voltaremos”, discursa Bolsonaro para multidão em Fortaleza

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro tirou fotos com apoiadores. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebido com festa por apoiadores em Fortaleza. Em cima de um trio elétrico e cercado de uma multidão vestida de verde-amarelo, o político que está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) agradeceu a todos e a Deus pela sobrevivência à facada e pelos quatro anos como chefe do Executivo, neste sábado (30). Ao final, Bolsonaro completou dizendo que “Se Deus quiser, se essa for a vontade dele, no futuro nós voltaremos”.

No evento acompanhado por uma multidão, Bolsonaro citou o nome do deputado André Fernandes (PL-CE) que pretende disputar a prefeitura da capital do Ceará e o deputado estadual Carmelo Neto.

“Os dois jovens, o Carmelo e o nosso André que representam a todos nós aqui em Fortaleza. A todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado meu deus pela segunda vida e pela missão de estar a frente do Executivo por quatro anos. Se deus quiser, essa for a vontade dele, no futuro nós voltaremos”, discursou Bolsonaro.

Sempre cercado por apoiadores, o ex-presidente visitou um shopping onde parou para comer uma pizza na praça de alimentação e ouviu gritos de “mito, mito!”. A ida ao shopping havia sido anunciada pelo deputado André Fernandes em suas redes sociais.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais para divulgar o vídeo do pai e apontar a recepção calorosa dos cearenses. “É impossível não se emocionar com a recepção a @jairbolsonaro em Fortaleza (CE). Não importa aonde esteja, uma multidão sempre está à sua espera”, escreveu o senador.

Na eleição presidencial no ano passado, o petista Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 58% dos votos em Fortaleza, enquanto Bolsonaro ficou com 42% dos votos.

“O que aconteceu ano passado só Deus explica, mas o futuro está em nossas mãos. Nós continuaremos fazendo história no Brasil”, disse ainda. Bolsonaro fez menção a ações de seu governo e falou que a derrota eleitoral em 2022 “é página virada”.

Eleições municipais

Inelegível até 2030, Bolsonaro tem realizado um giro de viagens pelo país para dar projeção ao PL por meio de seu nome. Nos últimos meses, o ex-presidente foi ao Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Bolsonaro já afirmou que não pensa em voltar à Presidência, que isso não seria uma prioridade dele, “mas nós criamos sementes pelo Brasil”.

O ex-presidente tem participado de diversos eventos de filiação ao PL. Valdemar Costa Neto, presidente do partido, já disse que sua intenção é eleger até 1.500 prefeitos nas eleições do ano que vem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/se-deus-quiser-no-futuro-voltaremos-discursa-bolsonaro-para-multidao-em-fortaleza/

“Se Deus quiser, no futuro voltaremos”, discursa Bolsonaro para multidão em Fortaleza

2023-09-30