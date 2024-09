Brasil Polícia Federal vê indícios de “ações coordenadas” em incêndios no Brasil

13 de setembro de 2024

Brasil registrou quase 50 mil focos somente em setembro. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) está trabalhando com indícios de que houve ações coordenadas em alguns incêndios ao redor do Brasil. De acordo com Humberto Freire, diretor de Meio Ambiente do órgão, a possibilidade foi sinalizada após a análise de imagens captadas via satélite para mostrar o momento exato do início das queimadas.

“A gente tem usado a ferramenta de imageamento por satélite para descobrir o momento e local de ignição desses incêndios. E, em alguns casos, a gente vê que os incêndios começaram quase ao mesmo tempo. Isso já traz um indício de quem pode estar havendo ações coordenadas. Isso é um indício, um ponto inicial. A gente está explorando essas possibilidades”, explicou ao canal Globo News.

Para investigar as possíveis ações coordenadas, Freire reforçou a importância do trabalho conjunto entre os Estados: “A gente criou uma coordenação nacional para juntar as informações vindas de todas essas equipes de investigação, para que a gente possa ter essa visão geral”.

O diretor também ressaltou a necessidade de penas mais duras para crimes ambientais: “Estamos vivendo uma nova realidade climática, que exige uma legislação mais moderna”.

Segundo dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 49.266 focos de incêndio foram detectados no Brasil entre os dias 1º e 12 de setembro.

