Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2024

Unidades oferecem atendimentos médicos e de enfermagem, além da vacinação, das 10h às 19h. (Foto: Carolina Zeni/SMS)

A Secretaria da Saúde de Porto Alegre mantém cinco postos da rede municipal em funcionamento no fim de semana, das 10h às 19h. Todas estão abertas neste sábado (14), sendo que duas repetem a dose no domingo. Os serviços disponíveis incluem vacinação, atendimentos médicos e de enfermagem, de acordo com informações publicadas no site prefeitura.poa.br.

Já o hospital de campanha localizado ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moacyr Scliar, na Zona Norte, funciona 24 horas, todos os dias, com profissionais do Grupo Hospitalar Conceição e voluntários da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS). Confira, a seguir, a lista completa.

Apenas sábado

– Posto Chácara da Fumaça: rua Martim Félix Berta nº 2.432, bairro Mário Quintana (Zona Norte).

– Posto Conceição (rua Álvares Cabral nº 429, bairro Cristo Redentor (Zona Norte).

– Posto São Carlos: avenida Bento Gonçalves nº 6.670, bairro Agronomia (Zona Leste).

Sábado e domingo

– Posto José Mauro Ceratti Lopes (estrada João Antônio da Silveira nº 3.330, bairro Restinga (Zona Sul).

– Posto Bom Jesus (rua Bom Jesus nº 410, bairro Bom Jesus (Zona Leste).

Todos os dias, 24 horas

– Pronto atendimento Cruzeiro do Sul: rua Professor Manoel Lobato nº 151, bairro Santa Tereza (Zona Sul).

– Pronto atendimento Bom Jesus: rua Bom Jesus nº 410, bairro Bom Jesus (Zona Leste).

– Pronto atendimento Lomba do Pinheiro: estrada João de Oliveira Remião nº 5.120 (parada 12), bairro Lomba do Pinheiro (Zona Leste).

– Pronto atendimento de Saúde Mental IAPI: rua Valentim Vicentini s/nº, bairro Passo D’Areia (Zona Norte).

– Unidade de pronto Atendimento Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil, bairro São Sebastião (Zona Norte).

Hospitais (tempo integral)

– Hospital de Pronto-Socorro: largo Teodoro Herzl s/nº, bairro Santana/Bom Fim (Zona Central).

– Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (emergências obstétrica e pediátrica): avenida Independência nº 661, bairro Independência (Zona Central).

Centro de Medicamentos

O Centro Logístico de Medicamentos Especiais (Celme) da capital gaúcha, localizado na avenida da Azenha nº 295 (bairro Azenha), suspendeu o atendimento ao público nessa sexta-feira (13) para realização de inventário anual pela equipe. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o expediente externo será retomado normalmente na segunda-feira (16), a partir das 8h.

Trata-se de um procedimento exigido pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) para qualificar a gestão do controle de estoques após a indisponibilidade do sistema de dispensação de medicamentos do Estado. A prefeitura ressalta que o trabalho se estende ao longo desse sábado, a fim de minimizar o impacto à população que necessita dos remédios.

(Marcello Campos)

