Rio Grande do Sul Polícia gaúcha investiga se corpo encontrado às margens do Rio Ibirapuitã, em Alegrete, é de enfermeira desaparecida

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O corpo foi descoberto por um pescador. (Foto: Reprodução/FaceBook)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As autoridades da Polícia Civil estão conduzindo uma investigação sobre a descoberta de um corpo encontrado na tarde de quinta-feira (6), às margens do Rio Ibirapuitã, na cidade de Alegrete. Suspeita-se que o corpo possa ser da enfermeira Priscila Leonardi Ferreira, de 40 anos, que está desaparecida desde a noite de 19 de junho.

Priscila é residente na Irlanda e teria vindo ao Rio Grande do Sul para lidar com assuntos relacionados a uma herança deixada por seu pai.

A delegada Fernanda Mendonça, responsável pela 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete, emitiu uma nota no final da tarde, indicando a possível conexão entre o corpo encontrado e o caso do desaparecimento. O cadáver foi descoberto por um pescador local.

A nota afirmava: “O corpo será removido do local e encaminhado para necropsia e identificação, seguindo os procedimentos conduzidos pela Polícia Civil. Não é possível confirmar com certeza que se trata do corpo de Priscila Leonardi neste momento, somente diligências adicionais poderão fornecer essa confirmação. Assim que houver confirmação, os detalhes serão divulgados para a imprensa”.

Agentes da Polícia Civil estiveram presentes no local com o apoio do Corpo de Bombeiros para resgatar o corpo, aparentemente do sexo feminino. A delegada informou que, devido à posição em que o corpo foi encontrado, ainda não é possível fornecer mais informações no momento.

Priscila morava e trabalhava em Dublin desde 2019. Ela voltou ao Rio Grande do Sul em 1º de junho. A intenção era passar um mês visitando parentes em Alegrete, sua cidade natal.

A enfermeira foi vista com vida pela última vez em 19 de junho. Ela havia saído da casa de um primo em um veículo de transporte por aplicativo para encontrar outra prima. Os dois parentes informaram o desaparecimento da enfermeira à polícia no dia seguinte.

O corpo encontrado foi sepultado nessa sexta-feira (7) no Cemitério Municipal de Alegrete.

Nota na íntegra

“A Polícia Civil, por meio da titular da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete, delegada Fernanda Mendonça, traz algumas informações sobre o corpo encontrado hoje, quinta-feira, dia 6/7, na cidade de Alegrete, e sua possível relação com o desaparecimento de PRISCILA LEONARDI. O corpo foi encontrado por um popular que pescava no local. Assim que avisados, a delegada e os policiais civis estiveram no local com a ajuda do Corpo de Bombeiros (vez que o local é de difícil acesso) e verificaram que na margem do rio Ibirapuitã encontra-se um cadáver humano, aparentemente do sexo feminino, e não é possível fornecer mais informações em razão da posição em que se encontra. O corpo será retirado do local e encaminhado para necropsia e identificação, sendo os trâmites encaminhados pela Polícia Civil.

Não é possível afirmar com certeza que se trata do corpo de PRISCILA LEONARDI, apenas diligências posteriores poderão confirmar. Assim que confirmado, será divulgado à imprensa.

A Polícia Civil pede compreensão e paciência quanto ao fornecimento de novas informações, uma vez que o fato é recente e os encaminhamentos ainda estão sendo feitos na data de hoje, e requerem tempo e trabalho dos policiais. Caso confirmado que se trate do corpo de PRISCILA, é mais um passo nas investigações, as quais, novamente, continuam sob sigilo, com o objetivo de elucidar a autoria do possível crime. Todos os esforços estão sendo empreendidos no caso.

Conforme já divulgado, quem tiver qualquer informação sobre o caso pode contatar o número (55) 3427-0300 (plantão) ou (55) 98451-1689 (WhatsApp). A denúncia pode ser feita de forma anônima, garantindo o sigilo da informação.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/policia-gaucha-investiga-se-corpo-encontrado-as-margens-do-rio-ibirapuita-em-alegrete-e-de-enfermeira-desaparecida/

Polícia gaúcha investiga se corpo encontrado às margens do Rio Ibirapuitã, em Alegrete, é de enfermeira desaparecida

2023-07-07