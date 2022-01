Mundo Polícia holandesa dispersa milhares em protesto contra medidas de restrição da covid

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

A tropa de choque da polícia holandesa dispersou uma multidão de milhares de pessoas que se reuniram na capital holandesa. (Foto: Reprodução)

A tropa de choque da polícia holandesa dispersou uma multidão de milhares de pessoas que se reuniram na capital holandesa, neste domingo (2), para protestar contra as medidas de restrição a e vacinação da covid-19.

A prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, expediu uma portaria de emergência dando poder à polícia para limpar a Praça dos Museus, depois que os manifestantes violaram uma proibição de realizar reuniões públicas devido à mais recente onda de infecções por coronavírus.

Os manifestantes, que em sua maioria não usavam máscaras e ignoravam o distanciamento social, também desrespeitaram uma ordem de não realizar uma marcha e caminharam ao longo de uma rua principal, tocando música e segurando guarda-chuvas amarelos em sinal de oposição às medidas do governo.

A Holanda entrou em lockdown em 19 de dezembro, com o governo ordenando o fechamento de todas as lojas, exceto as essenciais, assim como restaurantes, cabeleireiros, academias, museus e outros lugares públicos até pelo menos 14 de janeiro.

As reuniões públicas de mais de duas pessoas são proibidas sob as atuais restrições.

Como outros países europeus, a Holanda impôs as medidas num esforço para evitar uma nova onda da variante Ômicron do coronavírus, que poderia sobrecarregar um sistema de saúde já pressionado. As informações são da agência de notícias Reuters.

