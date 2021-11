Brasil Polícia identifica 6 dos 8 corpos retirados de manguezal em São Gonçalo; 4 usavam roupa camuflada

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Moradores recolhem corpos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, após operação da PM. Foto: Reprodução da TV Moradores recolhem corpos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, após operação da PM. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução da TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quatro dos oito homens mortos em uma área de mangue no bairro das Palmeiras, em São Gonçalo, estavam com roupas camufladas, segundo a Polícia Militar. Na tarde desta segunda-feira (22), seis dos oito homens — cujos corpos foram enfileirados num terreno baldio no início da manhã — haviam sido identificados. Um não tinha passagens pela polícia.

O porta-voz da PM, tenente-coronel Ivan Blaz, afirmou ainda que a quadrilha que domina as comunidades do Complexo do Salgueiro, chefiada por Antônio Ilario Ferreira, o Rabicó, se preparou para enfrentar o Bope.

“As vestimentas desses que estão sendo retirados são camufladas”, destacou Blaz. “Esse resultado [oito mortos] não é esperado em um mundo civilizado”, emendou.

Blaz afirmou que Rabicó “foi colocado em liberdade em 2019 e atualmente investe duramente contra a sociedade”. Ele foi condenado a 27 anos de prisão. “Esse marginal protagoniza inúmeras cenas de banho de sangue que nós não tomamos ciência”, declarou Blaz.

“Foram mais de três dias de confrontos no interior de mata fechada, com ardis paramilitares”, explicou.

Relatos de tortura

Os incidentes no Salgueiro começaram na madrugada de sábado (20), quando o sargento Leandro Rumbelsperger da Silva, de 38 anos, do 7º BPM (São Gonçalo), foi atacado a tiros por criminosos durante um patrulhamento em Itaúna, bairro vizinho às Palmeiras e também parte do Complexo do Salgueiro. Leandro morreu no hospital.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi mobilizado, e os embates se acirraram. Na manhã de domingo (21), uma idosa foi atingida no braço por uma bala perdida.

Moradores das Palmeiras afirmaram que foi uma chacina e que corpos tinham marcas de tortura. Os corpos eram enfileirados e cobertos por lençóis na Rua Pedro Anunciato da Cruz.

“Os corpos estão todos jogados no mangue, com sinais de tortura. As pessoas, uma jogada por cima da outra. Estava com sinal totalmente de chacina mesmo”, relatou um.

“Muito conhecido da gente aqui morreu. A gente estava gritando no mangue para ver se consegue tirar, mas todos mortos”, relatou outra.

“As mães estão entrando dentro do mangue. Com o mangue acima do joelho para poder tentar puxar os corpos”, continuou mais uma.

A Defensoria Pública do RJ afirmou, em nota, ter recebido “relatos sobre a violenta operação no Complexo do Salgueiro” e comunicou o fato ao Ministério Público, “para a adoção de medidas cabíveis a fim de interromper as violações”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil