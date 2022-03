Polícia Polícia investiga a morte de advogado criminalista em Rio Grande; presidente da OAB no Estado acompanha a apuração

Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











No sul do Estado, Leonardo Lamachia acompanha apuração sobre o assassinato do advogado Sérgio Maidana. (Foto: OAB-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O advogado criminalista Sérgio Antônio Maidana de Freitas (76) foi assassinado no município de Rio Grande. De acordo com a Polícia Civil, Freitas foi agredido em frente ao escritório de uma colega na sexta-feira (11), socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A suspeita é de que o autor das agressões seja um ex-cliente do advogado. Em nota, a OAB-RS manifestou pesar e repúdio pelo assassinato do criminalista, além de solidarizar com familiares e amigos da vítima.

O velório e sepultamento de Freitas ocorreu na manhã deste domingo (13) e contou com a presença do presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia. “Vim trazer o abraço dos mais de cem mil advogados gaúchos e a nossa solidariedade à família e à advocacia rio-grandina”, destacou o dirigente.

Após a despedida ao colega, Lamachia esteve em contato com a delegada regional da Polícia Civil, Ligia Furlanetto, e se reuniu com o delegado Leandro Amaral na Delegacia de Polícia.

“A Ordem irá reagir com todo o seu vigor para que sejam identificados e exemplarmente punidos os responsáveis. O assassinato do colega representa um verdadeiro atentado contra o Estado Democrático de Direito. Não aceitaremos que quem exerce sua atividade profissional, na defesa de um cidadão, seja alvo de um assassinato”, disse o presidente.

Lamachia também entrou em contato com a chefe de Polícia, Nadine Anflor, para acompanhar as investigações, bem como com o Ministério Público.

“Fui prontamente atendido pela chefe de polícia, bem como pelos delegados Lígia Furlanetto e Leandro Amaral. Assim que o suspeito foi identificado, realizamos os contatos necessários com o Ministério Público, Judiciário local e com a Polícia. A prisão do suspeito o mais rápido possível é uma prioridade para a OAB-RS”, asseverou Lamachia.

O presidente da subseção de Rio Grande, Ary Silva Júnior, esteve mobilizado desde que o ocorrido chegou ao conhecimento da Ordem e teve atuação decisiva nos encaminhamentos que visam o esclarecimento dos fatos e punição do autor do crime.

Acompanharam o sepultamento e as providências, dando importante apoio institucional: o conselheiro estadual Vicente Antonacci, o ex-conselheiro estadual Miguel Ramos, o ex-presidente da subseção e ex-conselheiro, Francisco Soller de Mattos, bem como o ex-presidente da subseção, Everton de Mattos. Foram designados para acompanhar o caso, os advogados Bruno Cozza e Léo Barroco, que acompanharam a comitiva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia