Mundo Barack Obama diz que está com covid

Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O ex-presidente americano, Barack Obama, afirmou que está se sentindo bem. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente americano, Barack Obama, disse neste domingo (13) que está com covid-19. A ex-primeira-dama Michelle recebeu diagnóstico negativo para a doença.

“Estou com a garganta arranhando há alguns dias, mas estou me sentindo bem”, escreveu Obama no Twitter. “Michelle e eu estamos gratos por termos nos vacinado e com o reforço, e ela deu negativo.”

No ano passado, ele chegou a cancelar sua festa de 60 anos por causa do avanço da variante delta do coronavírus nos EUA. A festa aconteceria em Martha’s Vineyard, uma ilha privada no estado de Massachusetts, destino bastante tradicional de férias de presidentes americanos.

Obama também participou de uma campanha em vídeo para promover a vacinação contra a covid-19 nos EUA com os ex-presidentes George W. Bush, Bill Clinton e Jimmy Carter – Donald Trump Jr. ficou de fora.

Na época, o Obama disse que a “vacina representa a esperança”, mas os americanos apresentaram resistência a se vacinar – o número de vacinados no país não passa dos 65,7%.

“[A vacina] vai proteger você e aqueles que você ama dessa doença mortal e perigosa”, disse então.

Neste domingo, o ex-presidente democrata pediu para a população americana se vacinar “embora os casos estejam caindo” no país.

O número de contágios detectados por covid-19 caiu drasticamente nos Estados Unidos nas últimas semanas, com cerca de 40.000 casos diários nos últimos dias contra 700.000 no pico da onda ômicron, em meados de janeiro.

O número de óbitos também está caindo, o que levou as autoridades sanitárias americanas a relaxarem as recomendações sobre o uso de máscaras no fim de fevereiro.

As informações são do portal de notícias G1 e da agência de notícias AFP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo