Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

Rapaz foi localizado nas imediações do bairro Serraria, com a ajuda do GPS de seu celular. (Foto: Reprodução/Facebook)

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBM-RS) resgatou na madrugada desta segunda-feira (14) um jovem de 19 anos que estava em um caiaque à deriva no Guaíba, próximo à Vila dos Sargentos (bairro Serraria), Zona Sul de Porto Alegre. Ele foi localizado com base no sistema GPS do celular que utilizou para pedir ajuda a um familiar.

Com sintomas de hipotermia após duas horas de espera por socorro em um ambiente de vento e chuva, o rapaz foi salvo com a ajuda de um bote motorizado da Companhia Especial de Busca e Salvamento (CEBS). A operação durou pouco mais de meia hora e contou com o apoio da Brigada Militar (BM).

Na margem, foi atendido por unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois em um hospital da capital gaúcha. Embora não tenha a sua identidade detalhada até o momento, informações extraoficiais indicam que possui antecedentes criminais.

Versões nebulosas

O caso está aos cuidados da Polícia Civil, que tenta esclarecer as circunstâncias do incidente. Há pelo menos duas versões – conflitantes entre si – para o que aconteceu.

Um primeiro relato é de que o indivíduo se envolveu em briga durante festa no bairro Mathias Velho, em Canoas (Região Metropolitana). Esse fato o teria motivado a deixar o local a bordo da pequena embarcação (construída artesanalmente em madeira), que encontrou na orla e que se afastou da margem devido à correnteza.

Já o outro, considerado mais provável, é de que o rapaz teria sido levado de carro por criminosos até o bairro Serraria, para ser executado por causa de dívidas com uma facção criminosa. Após conseguir escapar do suposto grupo, teria utilizado um pequeno barco que encontrou pelo caminho, optando então por se refugiar no Guaíba.

(Marcello Campos)

