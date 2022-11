Política Esplanada dos Ministérios, em Brasília, fica fechada no feriado de Proclamação da República

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

Região do Congresso Nacional permanece fechada desde 31 de outubro. (Foto: Reprodução de TV)

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou, no começo da noite desta segunda-feira (14), que o trânsito na Esplanada dos Ministérios “será restrito” nesta terça (15), feriado da Proclamação da República. A interdição é a partir da Rodoviária do Plano Piloto, em direção ao Congresso Nacional.

Na Praça dos Três Poderes, onde ficam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), a circulação é restrita desde 31 de outubro, após o segundo turno das eleições 2022. A Polícia Militar do Distrito Federal controla a circulação do público.

Nesta terça, segundo o governo do Distrito Federal (GDF), “o fechamento se deu por razões preventivas de segurança”. Segundo o GDF, a situação será reavaliada após o feriado.

A Esplanada, também chamada de Eixo Monumental foi inaugurada com a cidade de Brasília, no dia 21 de abril de 1960. Estende-se por 16 quilômetros, fazendo a ligação entre a antiga Rodoferroviária de Brasília, hoje ocupada por órgãos e secretarias distritais, no extremo oeste, e a Praça dos Três Poderes, no extremo leste, perto do Lago Paranoá.

O Eixo Monumental é um dos dois grandes eixos da proposta criada por Lúcio Costa que fazem o formato do Plano Piloto, sendo o Eixo Rodoviário, o popular Eixão, o outro. Os dois eixos se cruzam na Rodoviária do Plano Piloto, que por isso é considerada o local do Marco Zero de Brasília. É conhecido popularmente como o “corpo do avião”, conforme a errônea crença popular que a cidade teria sido projetada com esse formato.

Conforme o planejado, a avenida reúne boa parte dos principais edifícios governamentais brasileiros, incluído as sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário na Praça dos Três Poderes e os dezesseis edifícios dos ministérios. Também ficam na avenida diversos equipamentos culturais e esportivos, áreas de lazer e outros prédios institucionais. Seu largo canteiro central recebe feiras, espetáculos, competições, protestos, entre outros eventos.

O trecho gramado entre os dezessete blocos idênticos dos ministérios é o mais reconhecido do Eixo Monumental. Enquanto a N1 (a pista norte, em sentido leste-oeste) tem dez prédios, a S1 (a pista sul, no sentido oeste-leste) tem sete deles, com o espaço restante ficando para a Catedral Metropolitana de Brasília e a sede da Cúria.

Além dos blocos, existem outros dois prédios ministeriais diferentes, ficando ao leste dos blocos, o Palácio da Justiça, na N1, e o Palácio Itamaraty, na S1, sedes dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores, respectivamente. O canteiro central é um gramado que vai até a sede do Congresso Nacional do Brasil.

