Rio Grande do Sul Polícia investiga desaparecimento de casal gaúcho durante viagem a São Paulo

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Moradores de Carazinho, Juliana e Igor não fazem contato com familiares e amigos desde o dia 18. Foto: Reprodução/Facebook Moradores de Carazinho, Juliana e Igor não interagem não fazem contato com familiares e amigos desde o dia 18. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O desaparecimento de um casal gaúcho durante viagem fora do Estado tem mobilizado familiares, amigos e a Polícia Civil. De acordo com a investigação, Juliana Nascimento, 31 anos, e Igor Cabral, de 26, deixaram Carazinho (Região Norte) com destino a São Paulo no dia 13 e, cinco dias depois, a comunicação por meio de ligações ou mensagens foi interrompida.

Dentre as poucas certezas está a de que ambos chegaram, efetivamente, à capital paulista. Eles teriam, inclusive, permanecido por pouco tempo em um hotel. A empresa de ônibus responsável pelo deslocamento, por sua vez, confirmou o registro do embarque, mas não tem como saber se os dois passageiros desceram mesmo no final do trajeto.

Autoridades de São Paulo já foram informadas do sumiço. Nenhuma hipótese está descartada até o momento – pistas capazes de contribuir para a apuração do caso podem ser encaminhadas à Delegacia responsável, por meio do telefone direto (54) 3329-8600.

Juliana (natural de Belém do Pará) e Igor (nascido em Carazinho) mantém relacionamento amoroso desde 2020. Conforme relatos de pessoas próximas, essa é a primeira viagem da dupla à maior cidade brasileira, onde o casal pretendia fazer compras de artigos de vestuário.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul