Rio Grande do Sul Caxias do Sul anuncia reajuste nas tarifas do transporte coletivo

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Para garantir valores inferiores à tarifa técnica calculada em R$ 6,30, o município destinará recursos provenientes do governo federal. Foto: Agência Brasil Para garantir valores inferiores à tarifa técnica calculada em R$ 6,30, o município destinará recursos provenientes do governo federal. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Caxias do Sul informou que as tarifas do transporte coletivo público urbano sofrerão reajuste a partir deste domingo (1º). “As alterações ocorrem em razão dos sucessivos aumentos dos preços dos insumos, como óleo diesel, pneus, carrocerias e chassis, e o acordo de reajuste salarial dos funcionários da concessionária com data base em dezembro de 2022”, ressaltou a prefeitura. Os cálculos do reajuste foram apreciados pelo Conselho Municipal de Mobilidade (CMM) em reunião na terça-feira (27).

O valor da tarifa para quem realizar o pagamento com o cartão de pessoa física Caxias Urbano será de R$ 4,90. Pagamentos em dinheiro ou com o cartão de vale-transporte passarão a R$ 6,10. A tarifa verde, instituída no período das 9h às 11h e das 14h às 16h, terá o valor de R$ 3,90 para pagamentos com o cartão de pessoa física Caxias Urbano.

Para garantir valores inferiores à tarifa técnica calculada em R$ 6,30, o município destinará recursos provenientes do governo federal por meio da Emenda Constitucional 123/2022. “Com recomendação do CMM serão usados recursos do Fundo Municipal de Transportes (Funtran) para subsidiar a gratuidade de passagens às pessoas em situação de extrema pobreza, regularizadas junto ao Cadastro Único, e também para a modicidade tarifária aos usuários do transporte semiurbano”, informou o Executivo municipal.

O valor das tarifas do transporte semiurbano, que atende aos distritos de Criúva, Fazenda Souza, Loreto, Santa Lúcia do Piaí e Vila Oliva, quando pagos com os cartões de pessoa física Caxias Urbano ou de Vale-Transporte será de R$ 7.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul