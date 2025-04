Rio Grande do Sul Polícia investiga esquema de extorsão e lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2025

Valor total apreendido foi de R$ 13,3 milhões além do sequestro de criptoativos avaliados em R$ 260 mil Foto: Divulgação/Polícia Civil RS Foto: Divulgação/Polícia Civil RS

A Polícia Civil cumpriu 11 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (16) contra criminosos que praticam os crimes de extorsão e lavagem de dinheiro. As vítimas eram empresários do ramo de compra e venda de veículos. O esquema era realizado nas regiões de Porto Alegre e dos Vales, no Rio Grande do Sul.

Cerca de 60 policiais foram mobilizados para cumprir os mandados. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Novo Hamburgo, um em São Leopoldo, dois em Portão, um em Cachoeirinha, um em Porto Alegre e um em Imbé. Durante a ação, uma pessoa foi presa por porte de arma de fogo. Além disso, foram decretados bloqueios bancários contra todos os investigados. O valor total apreendido foi de R$ 13,3 milhões além do sequestro de criptoativos avaliados em R$ 260 mil. O grupo que está sendo investigado operava com parentes e comparsas para transferir os valores ilícito por meio do sistema bancário. Entre os indivíduos, uma pessoa jurídica é alvo desta fase. Os investigados estão presos preventivamente no sistema prisional devido aos crimes praticados.

2025-04-16