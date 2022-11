Rio Grande do Sul Polícia investiga possível duplo homicídio em Santana do Livramento

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Homem foi morto a tiros em frente a casa onde havia um corpo carbonizado. (Foto: Arquivo/O Sul)

A Polícia Civil investiga um possível duplo homicídio cometido durante a madrugada desta terça-feira (15) na cidade gaúcha de Santana do Livramento (Fronteira-Oeste). O incidente foi registrado no bairro Tabatinga, onde havia um homem morto a tiros em frente a uma casa em chamas e um corpo carbonizado dentro do imóvel.

De acordo com a corporação, uma viatura havia sido enviada ao local após denúncia de tiroteio na rua Francelino Cursino Santos. A equipe deparou com a primeira vítima já ao chegar, caída no chão e com cápsulas de pistola ao redor. Já a segunda foi encontrada pelos bombeiros em meio aos rescaldos do incêndio.

Pouco tempo depois, os policiais se deslocaram para outro endereço na mesma região, onde um automóvel estava em chamas. Os investigadores trabalham com a hipótese de ligação entre os dois casos. Até o final do dia não havia informações sobre a identidade dos dois mortos ou eventuais suspeitos do crime.

Grávida é presa

Em Lajeado (Vale do Taquari), a Policia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante um casal que transportava quase 12 quilos de crack na BR-386. A droga foi encontrada dentro do painel de um Fiat Fiesta com placa de Maringá (PR), durante fiscalização de rotina.

Ambos os tripulantes têm 24 anos e nenhum antecedente criminal. Eles relataram ter partido da cidade paranaense de Umuarama, onde residem, tendo Porto Alegre como destino da viagem. A mulher está grávida de 6 meses.

(Marcello Campos)

