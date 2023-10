Brasil Polícia investiga se facção criminosa matou suspeitos de participar de assassinato de médicos no Rio

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

Três médicos foram mortos em um quiosque na Barra da Tijuca, na madrugada desta quinta (5). Foto: Reprodução de TV Três médicos foram mortos em um quiosque na Barra da Tijuca, na madrugada desta quinta (5). (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

A Polícia Civil do Rio investiga se traficantes suspeitos de envolvimento com a morte dos três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca na madrugada dessa quinta-feira (5) foram mortos no Complexo da Penha a mando de lideranças da facção do tráfico que fazem parte.

Os investigadores já sabem que, no final da tarde dessa quinta, houve uma reunião na Vila Cruzeiro com alguns suspeitos de participação no crime, entre eles Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, conhecido como BMW.

Ainda segundo fontes na polícia, pelo menos três deles podem ter sido julgados e executados no tribunal do tráfico. Lideranças do Comando Vermelho estariam contrariadas com a repercussão do caso, já que inocentes acabaram mortos.

Houve uma videoconferência que envolveu até a comissão da facção, que fica dentro do presídio Bangu 3.

Os principais suspeitos de terem praticado o crime são os traficantes BMW e Philip Motta Pereira, vulgo Lesk ou CR7. A polícia também investiga por participação no ataque outros dois criminosos do grupo, conhecido como “Equipe Sombra”, que são conhecidos pelos apelidos Ryan e Preto Fosco.

Lesk foi o responsável por chefiar a invasão de traficantes e tomada do controle da comunidade da Gardênia Azul, em Jacarepaguá. Já BMW é homem de confiança de Lesk. O criminoso estaria por trás da empreitada criminosa.

De acordo com investigações, Lesk era miliciano e trocou de lado passando a integrar o Comando Vermelho sendo abrigado por criminosos do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio.

A principal linha de investigação do ataque a tiros é que os quatro médicos foram baleados por engano – três morreram e um está hospitalizado. Taillon, miliciano da região de Jacarepaguá que se parece com uma das vítimas, o médico Perseu Ribeiro Almeida.

O endereço de Taillon é justamente na Avenida Lucio Costa, a mesma do quiosque onde ocorreu o crime. A polícia investiga se uma pessoa viu o grupo sentado e informou aos assassinos.

Carro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro rastreou imagens de câmeras de segurança para tentar refazer o trajeto do carro usado no ataque a tiros contra quatro médicos, na madrugada de quinta-feira (5), na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

A conclusão foi a de que o Fiat Pulse branco foi conduzido após o crime até a comunidade da Cidade de Deus, em Jacarepaguá.

