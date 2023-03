Brasil Polícia investiga suposto feminicídio da presidente de Câmara de Vereadores no Ceará

Por Redação O Sul | 4 de março de 2023

Namorado da parlamentar também foi encontrado morto. (Foto: Reprodução/Instagram)

Autoridades policiais do Ceará trabalham com a hipótese de que Yanny Brena, presidente da Câmara dos Vereadores de Juazeiro do Norte teria sido vítima de feminicídio. Ela foi encontrada morta na sexta-feira (3), assim como eu namorado, Rickson Pinto. Ambos tinham 26 anos.

A principal linha de investigação é feminicídio seguido de suicídio. Em sua última postagem nas redes sociais, Rickson Pinto escreveu em um stories: “Você tem o coração bom, não deixe que o mundo estrague isso”. A publicação já não está mais disponível.

O suspeito pelo crime tinha antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo. Nas redes sociais, ele publicava muitas fotos ao lado de Yanny Brena com declarações de amor.

Entenda

Presidente da Câmara dos Vereadores de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL), e seu namorado, Rickson Pinto, foram encontrados mortos na sexta-feira (3), na residência onde moravam no Ceará.

De acordo com informações da TV Verdes Mares, uma mulher que prestava serviços domésticos na residência foi a primeira pessoa a encontrar os corpos e entrar em contato com as autoridades.

Em nota, a polícia de Juazeiro do Norte informou que a causa da morte deverá ser informada após perícia, prevista para ser concluída em até 30 dias. A corporação também divulgou que havia cordas onde os corpos foram achados.

Yanny Brena era médica e foi eleita presidente da Câmara Municipal em novembro do ano passado. Ela é irmã do deputado federal Yury do Paredão, também do PL.

Luto na cidade

Glêdson Bezerra, prefeito de Juazeiro do Norte, decretou luto oficial de 3 dias. Em nota, o prefeito disse estar consternado com o ocorrido. “Com muita consternação recebi a notícia do falecimento da nossa querida Yanny Brena, presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Neste momento de dor, externo os meus mais sinceros sentimentos de pesar aos seus familiares, aos amigos, aos vereadores e ao povo da nossa cidade de modo em geral. Que Deus dê conformação a todos, neste momento de grande comoção.”

Pelas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), também lamentou a morte da vereadora e do companheiro. “Lamento profundamente o falecimento da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado, Rickson Pinto. A causa das mortes está sendo investigada. Que Deus conforte as famílias e os amigos neste momento de imensa dor.”

