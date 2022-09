Brasil Polícia investiga suspeita de estupro cometido pelo ator José Dumont contra outra criança

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2022

Ator é investigado por suspeita de estupro contra outra criança. (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil investiga o caso de uma outra criança que teria sido vítima de abuso sexual pelo ator José Dumont, preso em flagrante na última quinta-feira (15). O artista era investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) pelo estupro de um menino de 12 anos.

A informação está na decisão do Tribunal de Justiça do Rio que autorizou a busca e apreensão no apartamento de Dumont, na Zona Sul do Rio. Segundo o magistrado Daniel Werneck Cotta, que assina o mandado, a polícia busca identificar a criança, que teria idade semelhante à da outra vítima.

“Em sua representação, justifica a autoridade policial que a prisão temporária seria necessária ‘à identificação de uma outra criança de idade semelhante à de X. (nome da criança), vítima em potencial do investigado’ e que ‘É importante investigá-lo, já que diversas outras crianças já podem ter sido alvo do suspeito, (…). Importante frisar que, caso seja detido, outras crianças podem aparecer imputado ao ator fato semelhante’”, declarou o profissional.

Em depoimento prestado à polícia, José Dumont negou ter filmado menores de idade em contexto pornográfico quando confortado com imagens encontradas em seu celular e computador pessoal.

O ator de 72 anos alegou que o material encontrado era de fato de sua propriedade, mas que as mesmas faziam parte de um “estudo para a futura realização de um trabalho acerca do tema, sem tabus ou filtros”. José Dumont disse ainda que as imagens foram conseguidas na internet e que jamais fotografou, filmou ou gravou crianças e adolescentes em contexto pornográfico.

Com mais de 40 de carreira, José Dumont estava escalado para a novela “Todas as Flores”, no Globoplay, plataforma de streaming da TV Globo, que tem estreia prevista para outubro. Em nota, a Globo afirmou que o ator foi retirado da trama.

“Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação”, diz o comunicado.

