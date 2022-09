Brasil Motoristas estrangeiros recebem mais multas do que brasileiros em Foz do Iguaçu

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2022

Cerca de 90% das multas aplicadas são por excesso de velocidade e avanço do sinal vermelho. (Foto: DIvulgação/ANTT)

Motoristas estrangeiros cometem mais infrações de trânsito do que brasileiros em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Nos últimos cinco anos, paraguaios e argentinos foram multados mais de 150 mil vezes na cidade. Os brasileiros foram autuados mais de 122 mil vezes no mesmo período.

A diferença é que não é possível cobrar as infrações dos veículos registrados fora do País.

Juntos, paraguaios e argentinos tem mais R$ 22 milhões em infrações não pagas no lado brasileiro da fronteira:

– Paraguai: R$ 16.753.543,61;

– Argentina: R$ 6.064.596,82.

O diretor de Trânsito e Sistema Viário de Foz do Iguaçu, Ademilton Araújo da Silva, explica que não há convênio com países vizinhos, como Paraguai e Argentina por exemplo, mesmo que o proprietário do veículo seja comunicado da infração diretamente.

“A nossa intenção é dar segurança a essas pessoas. E a única forma de dar segurança é justamente isso, coibindo as infrações de trânsito, coibindo as pessoas que dirigem alcoolizadas, os crimes de trânsito”, destaca.

De acordo com o Departamento de Trânsito de Foz do Iguaçu, cerca de 90% das multas aplicadas são por excesso de velocidade e avanço do sinal vermelho.

O departamento de transito de foz do iguaçu fiscaliza as infrações cometidas por veículos de placa estrangeira, principalmente paraguaios e argentinos.

Nas abordagens, feitas sempre no horário de funcionando dos bancos, o FozTrans permite que os motoristas quitem seus débitos para que o veículo não seja recolhido ao pátio.

Aviso de motorista

Uma motorista recém-habilitada chamou a atenção em Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense, ao colocar um bilhete no vidro de trás do veículo, avisando que é uma condutora inexperiente. Um vídeo com o recado circulou nas redes sociais.

“Recém-habilitada. Mantenha distância e seja gentil! Quando fico nervosa, o carro morre.”, diz o bilhete.

A cena foi filmada por Jeferson Soccol, que mora na região. Ele flagrou o carro com o bilhete no Centro de Balneário Camboriú enquanto voltava do trabalho na terça-feira (13).

“Balneário Camboriú é uma cidade cheia de surpresas, tudo pode acontecer”, brincou Jeferson.

Orientações do Detran – O presidente do Conselho Estadual de Transito (Cetran), Atanir Antunes, afirmou que não há orientações do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran) sobre casos com motoristas recém-habilitados.

“O cidadão habilitado passa pelo exame prático e está apto a conduzir pelas vias públicas. A legislação também nada prevê neste sentido. O adesivo colocado pelo condutor nada mais é do que um alerta de que os outros tenham precaução ao se aproximarem do seu veículo”, disse.

Ele passou, ainda, orientações sobre a colocação de bilhetes nos vidros dos carros. “Ele pode colocar um adesivo pequeno, desde que não interfira nas áreas envidraçadas da dirigibilidade do veículo, para-brisas dianteiros e vidros laterais do condutor”, resumiu.

“Também não podem ser colocados adesivos de tamanho grande que alterem a cor do veículo em mais de 50%”, afirmou.

