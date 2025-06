Rio Grande do Sul Polícia prende casal com 112 kg de maconha em carro com placas argentinas em Passo Fundo

29 de junho de 2025

No interior do automóvel foram encontrados dezenas de tijolos de maconha escondidos no porta-malas, nas portas e no assoalho. Foto: PRF/Divulgação No interior do automóvel foram encontrados dezenas de tijolos de maconha escondidos no porta-malas, nas portas e no assoalho. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, neste domingo (29), um casal que transportava 112 quilos de maconha em um veículo com placas argentinas. A abordagem ocorreu no entroncamento da BR-285 com a RS-324, em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul.

A ação fez parte de uma operação de combate ao crime. Os policiais receberam informações de que o motorista de um Citroën estaria vindo de Foz do Iguaçu (PR) transportando drogas ilícitas.

Após buscas na região, o veículo foi localizado e abordado. O condutor, um paraguaio de 23 anos, estava acompanhado de sua companheira, uma brasileira de 37 anos. Durante a abordagem, os agentes notaram contradições nas informações prestadas sobre o destino da viagem.

Diante das suspeitas, os policiais realizaram uma vistoria minuciosa no carro e constataram que o veículo utilizava placas clonadas. No interior do automóvel foram encontrados dezenas de tijolos de maconha escondidos no porta-malas, nas portas e no assoalho.

Segundo a PRF, o entorpecente teria como destino a cidade de Passo Fundo.

O casal foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o veículo e a droga apreendida, à Polícia Civil para os procedimentos legais.

2025-06-29