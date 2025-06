Rio Grande do Sul Frio intenso, tempo firme e cheias dos rios marcam o início da semana no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2025

Nesta segunda-feira, o sistema de alta pressão garante o predomínio do tempo seco, com sol entre nuvens. Foto: Reprodução Nesta segunda-feira, o sistema de alta pressão garante o predomínio do tempo seco, com sol entre nuvens. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após um domingo marcado por instabilidade, o tempo volta a ficar estável em todo o Rio Grande do Sul a partir desta segunda-feira (30), segundo atualização do Centro de Monitoramento da Defesa Civil estadual. A chegada de uma massa de ar polar provoca a diminuição das temperaturas e o retorno do sol em todas as regiões.

Nesta segunda-feira, o sistema de alta pressão garante o predomínio do tempo seco, com sol entre nuvens. As temperaturas, no entanto, devem cair bruscamente em todo o território gaúcho. Durante a manhã, os termômetros devem marcar entre -3°C e 7°C, com geada ampla prevista para regiões como Oeste, Campanha, Sul, Centro-Norte, Costa Doce, Serra e Nordeste. À tarde, as máximas ficam entre 4°C e 11°C. À noite, o frio se intensifica, com mínimas entre -4°C e 6°C. Ventos de até 60 km/h são esperados na faixa costeira, onde o mar permanece agitado.

Na terça-feira (1º), a tendência é de queda ainda maior nas temperaturas. A intensificação da massa de ar polar deve levar os termômetros a mínimas entre -5°C e 6°C em todas as regiões. A formação de geada será generalizada e as máximas do dia devem oscilar entre 5°C e 11°C. Os ventos costeiros continuam com rajadas de 40 a 60 km/h, mantendo o mar agitado.

Na quarta-feira (2), o frio persiste. As mínimas devem variar entre -4°C e 6°C, com possibilidade de geada em quase todo o Estado, com exceção do Litoral Médio e Norte. Durante a tarde, as temperaturas não passam de 14°C. A previsão indica a permanência de mar agitado na costa gaúcha.

Situação dos rios

Apesar da previsão de tempo seco, os efeitos das chuvas intensas registradas no domingo continuam sendo monitorados. Pontualmente, foram acumulados mais de 150 mm no Norte do Estado, o que elevou o nível dos rios em diversas bacias hidrográficas.

Na região do Baixo Uruguai (entre São Borja e Uruguaiana), os rios estão em cota de inundação, embora apresentem tendência de estabilidade. No Alto Uruguai (em Iraí e Barra do Guarita), os níveis estão em cota de alerta.

Na Bacia do Guaíba, os rios Taquari e Caí continuam em elevação e acima da cota de alerta. Os rios Jacuí, Sinos e Gravataí permanecem acima do nível de alerta, com o Jacuí em declínio após Cachoeira do Sul. O lago Guaíba oscila entre as cotas de alerta e atenção, com possibilidade de nova elevação nos próximos dias.

Já na Região das Bacias Litorâneas, o rio Jaguarão apresenta estabilidade, enquanto a Lagoa dos Patos registra elevação lenta, alimentada pelas vazões do Guaíba.

Mesmo com previsão de poucas chuvas nas próximas 24 horas, a Defesa Civil alerta para possíveis respostas hidrológicas em rios das bacias do Uruguai, Jacuí, Pardo, Taquari-Antas, Caí e Sinos, especialmente nos casos em que os acumulados anteriores foram mais significativos.

