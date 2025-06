Esporte Fórmula 1: Bortoleto chega em 8º, pontua pela primeira vez e quebra tabu de 8 anos do Brasil

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Fazendo uma prova sólida, o brasileiro executou poucas mas precisas ultrapassagens. Foto: Divulgação Fazendo uma prova sólida, o brasileiro executou poucas mas precisas ultrapassagens. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A espera, enfim, acabou. Em sua 11ª corrida na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto enfim conquistou pontos para o Brasil, cruzando a linha de chegada do GP da Áustria, neste domingo (29), em oitavo lugar. O resultado confirmou o bom ritmo apresentado pelo calouro da Sauber ao longo do fim de semana, que terminou com vitória do pole position Lando Norris. Oscar Piastri e Charles Leclerc completaram o pódio.

Fazendo uma prova sólida, o brasileiro executou poucas mas precisas ultrapassagens, contando ainda com a estratégia acertada para manter a posição na qual largou. Nas últimas voltas, começou a pressionar o veterano Fernando Alonso – que por sinal, gerencia a carreira do jovem paulista de 20 anos – e também teve que despachar para longe o colega Nico Hulkenberg, nono colocado.

O oitavo lugar de Bortoleto findou um jejum de quase oito anos desde o décimo lugar de Felipe Massa no GP de Abu Dhabi de 2017: de lá pra cá, foram mais de 2770 dias sem um brasileiro pontuando na F1. Gabriel fatura quatro pontos, ocupando o 19º lugar no campeonato liderado por Piastri. Ele também foi eleito Piloto do Dia, na votação popular dos espectadores da categoria.

Norris chega a sete vitórias na carreira, sendo esta a terceira do inglês na temporada. Porém, ele permanece atrás de Piastri no Mundial de pilotos, com 15 pontos a menos que o companheiro – cuja segunda colocação na corrida deste domingo assegurou a quarta dobradinha da McLaren em 2025.

A equipe ampliou a vantagem no campeonato de construtores, somando 417 pontos contra 210 da nova vice-líder Ferrari: a escuderia superou novamente a Mercedes na tabela, beneficiada com o quarto pódio de Leclerc no ano, e o quarto lugar de Lewis Hamilton, melhor resultado coletivo do time italiano até aqui.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/formula-1-bortoleto-chega-em-8o-pontua-pela-primeira-vez-e-quebra-tabu-de-8-anos-do-brasil/

Fórmula 1: Bortoleto chega em 8º, pontua pela primeira vez e quebra tabu de 8 anos do Brasil

2025-06-29