Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

As 450 caixas de luvas compradas por prefeitura catarinense foram apreendidas em Santa Maria Foto: Polícia Civil/Divulgação As 450 caixas de luvas compradas por prefeitura catarinense foram apreendidas em Santa Maria. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Agentes da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) da Polícia Civil em Santa Maria, na Região Central do Estado, prenderam em flagrante, no sábado (03), dois homens que negociavam a venda de 450 caixas de luvas cirúrgicas. O material, avaliado em mais de R$ 100 mil, tinha sido furtado da sede da Secretaria Municipal de Saúde de Imbituba, no litoral de Santa Catarina.

Um dos homens, de 39 anos, era monitorado pelos agentes da Draco após denúncia de que estaria transportando drogas. O Nissan dele foi abordado na entrada do Condomínio Residencial Arco Verde em Santa Maria. Com ele estava o outro suspeito, de 34 anos. Os policiais revistaram o carro e encontraram as caixas com luvas.

O homem mais velho admitiu que furtou o material cirúrgico da Secretaria de Saúde de Imbituba, onde trabalha com cargo comissionado. Ele falou que teve ajuda de outro servidor.

O segundo preso é o receptador – o homem que compraria as luvas, para revendê-las em Santa Maria. Os policiais agiram justo no momento em que a negociação entre os dois era finalizada.

As 450 caixas foram apreendidas. A ação foi coordenada pela Delegada Alessandra Padula, titular da Draco de Santa Maria. Os dois tiveram a prisão em flagrante decretada por peculato (corrupção praticada por servidor público). As investigações continuam para confirmar possível participação de outros servidores da secretaria de Imbituba.

