Polícia Casal de idosos é encontrado morto em apartamento em Farroupilha, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Conforme a polícia, um homem de 88 anos teria atirado contra a esposa e depois atirado no próprio peito e morrido Foto: Reprodução Conforme a polícia, um homem de 88 anos teria atirado contra a esposa e depois atirado no próprio peito e morrido. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um casal de idosos foi encontrado morto dentro de um apartamento em Farroupilha, na Serra Gaúcha, neste sábado (03). Conforme a polícia, um homem de 88 anos teria atirado contra a esposa e depois atirado no próprio peito e morrido. O caso se trata, segundo a investigação, de um feminicídio seguido de suicídio.

O casal foi encontrado trancado em um apartamento da área central do município por volta das 15h30min, mas os investigadores suspeitam que o crime possa ter acontecido ainda pela manhã. Os corpos foram encontrados por um parente que tinha a chave do apartamento e acionou a polícia.

De acordo com a polícia, a arma utilizada foi um revólver calibre .32, que tem registro legal no nome do idoso. Oficialmente, o casal não possuía histórico de violência doméstica. Mais detalhes da ocorrência, como a identidade das vítimas, não foram divulgados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia