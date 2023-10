Polícia Polícia Rodoviária Federal prende em Bagé um estrangeiro por tráfico internacional de drogas

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

O passageiro era um homem da Geórgia, país próximo a Rússia e a Turquia. Foto: Divulgação/PRF O passageiro era um homem da Geórgia, país europeu próximo a Rússia e a Turquia. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Policia Rodoviária Federal) apreendeu, na tarde desta quinta-feira (26), mais de um quilo de skunk na bagagem de um passageiro de um ônibus na BR 293, em Bagé, na região sul do Rio Grande do Sul. O passageiro era um homem da Geórgia, país europeu próximo a Rússia e a Turquia.

Em ação de combate ao crime, os policiais abordaram um ônibus que vinha de Santana do Livramento e iria até Curitiba, no Paraná.

Na bagagem despachada de um dos passageiros, um homem da Geórgia, foi localizado 1.1 quilo de skunk, droga também conhecida como supermaconha.

O europeu, de 43 anos, entrou no Brasil no início do mês conforme constava no passaporte e disse aos policiais que pegou a droga no Uruguai e levaria para Curitiba. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a polícia judiciária de Bagé, juntamente com a droga apreendida.

