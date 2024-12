Rio Grande do Sul Polícia prende motorista de carreta com mais de 100 quilos de cocaína e 100 munições de fuzil na BR-386

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

Mesmo estando a documentação fiscal de acordo, os policiais vistoriaram a carga. Foto: PRF/Divulgação Mesmo estando a documentação fiscal de acordo, os policiais vistoriaram a carga. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta sexta-feira (6), com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do RS (FICCO), o motorista de uma carreta com placas de Coxilha. Ele levava 114 quilos de cocaína e 100 munições de fuzil no meio da carga de milho. A ação aconteceu na BR-386, em Sarandi.

O motorista apresentou aos policiais o documento fiscal da carga de milho que transportava e que teria como destino a cidade de Lajeado.

Mesmo estando a documentação fiscal de acordo, os policiais vistoriaram a carga. Durante a busca foram encontrados diversos tabletes de droga e vários pacotes contendo munição escondidos em meio à carga de grãos. No total, foram apreendidos 114 quilos de cocaína e 100 munições de fuzil calibre 5.56.

O motorista, de 45 anos e natural de Passo Fundo, não possuía antecedentes criminais.

