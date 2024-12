Esporte Descontente em time inglês, filho de Ronaldinho Gaúcho cogita retorno à Espanha

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

O contrato de Westley vai até junho de 2025, e o do herdeiro de R10 até junho de 2026. Foto: Reprodução/Instagram O contrato de Westley vai até junho de 2025, e o do herdeiro de R10 até junho de 2026. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Com o primeiro filho a caminho, João Mendes está repensando seus planos no futebol. Contratado pelo Burnley em agosto deste ano, o filho de Ronaldinho Gaúcho anda descontente com seu lugar no clube inglês. O atleta atua na categoria sub-21 e está ansioso para estar logo no time principal.

Só que ele vai ter que passar de fase disputando a vaga com outro atacante. Joe Westley pode ser o impedimento para que o brasileiro vença essa partida. O inglês de 20 anos, um a mais que João, é uma estrela do clube, onde está desde 2021.

Ele foi emprestado para outro time britânico por alguns meses este ano, mas retornou ao Burnley pouco antes da contratação de João em agosto. O contrato de Westley vai até junho de 2025, e o do herdeiro de R10 até junho de 2026.

Para se ter uma ideia, desde que entrou no time, João ficou no banco alguns jogos. Em dois deles, no entanto, o garoto marcou os seus gols. Em 17 de setembro, ele fez um no 6 a 0 do Burnley contra o Queens Park Rangers, e na última partida, na terça-feira (3) mais um contra o Birmingham City, no finalzinho da partida de 8 a 1 para o Burnley. Westley marcou quatro gols. Ambas as partidas aconteceram pela Liga Profissional de Desenvolvimento.

Diante da incerteza no futebol inglês, João Mendes não descarta deixar Manchester e retornar à Espanha. Ele estava jogando na base do Barcelona, onde o pai foi um ídolo, após passar pelo Cruzeiro.

Ídolo

Lionel Messi, maior ídolo da história do Barcelona, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo sobre os 125 anos de história do clube. O argentino citou dois grandes nomes que o marcaram durante o período em que vestiu a camisa da equipe.

“Acho que há dois que me marcaram muito por motivos diferentes. Pep [Guardiola], porque o tive como treinador durante muitos anos e conseguimos coisas incríveis que nunca teríamos imaginado, e Ronaldinho [Gaúcho], pela forma como me recebeu, como ele me ajudou, ele me ajudou muito nos meus primeiros momentos no time titular”, disse.

O atacante do Inter Miami ainda citou outros jogadores importantes.

“Também me lembro muito do Andrés [Iniesta] ou do Xavi e dos três que jogam comigo aqui em Miami [Busquets, Alba e Suárez], que também são amigos. E claro, uma menção especial para Tito Vilanova, de quem temos tantas saudades”, completou.

Messi também falou sobre o momento do Barcelona.

“Espero que o clube possa voltar a ser o que sempre foi. Além de ser uma referência mundial, que nunca deixou de ser, que esteja sempre lutando para conquistar títulos até o final de cada temporada. Como jogador do Barça, você nunca pode se contentar em ficar em segundo lugar ou não vencer, porque os sócios e os torcedores exigem mais de você”, afirmou.

