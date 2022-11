Rio Grande do Sul Polícia prende mulher com 100 mil dólares escondidos junto ao corpo, em Pantano Grande

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Ela não conseguiu comprovar nem explicar a origem lícita do dinheiro. Foto: PRF/Divulgação Ela não conseguiu comprovar nem explicar a origem lícita do dinheiro. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta segunda-feira (21), quase 100 mil dólares americanos que estavam escondidos junto ao corpo de uma catarinense que não conseguiu explicar a origem do dinheiro. A abordagem ocorreu na BR 290, em Pantano Grande.

Em ação de combate ao crime, os policiais abordaram um Ka que transitava em direção à capital gaúcha. No carro estavam um homem de 46 anos e uma mulher de 40, ambos de Criciúma-SC, que disseram estarem vindo de Santana do Livramento, mas não souberam especificar os motivos da viagem.

Durante as buscas no automóvel, os policiais encontraram cintas corporais e desconfiaram que o casal pudesse estar escondendo dinheiro. Com o apoio de uma Policial Civil de Pantano Grande, foi realizada a revista na mulher, que levava cerca de 100 mil dólares escondidos junto ao corpo.

Ela não conseguiu comprovar nem explicar a origem lícita do dinheiro. A dupla, que não tinha antecedentes, foi encaminhada à Polícia Judiciária Federal por crime financeiro.

Skunk

Na noite de domingo (20), a PRF prendeu dois homens que transportavam 7 kg de skunk e 159 gramas de haxixe num Celta. A ação ocorreu na BR 116.

Durante operação de combate ao crime, os policiais abordaram um carro que vinha da área de fronteira com o Uruguai. Ao vistoriar o interior do veículo, os agentes localizaram uma mala no compartimento de carga, e ao abri-la encontraram a droga.

Os dois homens, naturais do Paraná, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados para a polícia judiciária local, juntamente com o veículo e os ilícitos apreendidos.

