Brasil Ministro do Supremo manda Bangu 8 informar se hospital penitenciário pode tratar Roberto Jefferson

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O ex-deputado voltou ao cárcere após descumprir medidas cautelares impostas pelo STF. Foto: Reprodução/Instagram O ex-deputado voltou ao cárcere após descumprir medidas cautelares impostas pelo STF. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu pedido da Procuradoria-Geral da República e deu 48 horas para que o diretor de Bangu 8, na Zona Oeste do Rio, apresente um laudo médico sobre a capacidade ou não de o hospital penitenciário tratar o ex-deputado Roberto Jefferson. O aliado do presidente Jair Bolsonaro voltou ao cárcere após descumprir medidas cautelares impostas pelo STF e ainda atacar agentes da Polícia Federal com tiros de fuzil e granadas.

O despacho do ministro do STF foi lançado no sistema da Corte máxima nesta segunda-feira (21), mas é datado de sábado, quando a vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo defendeu que a transferência do ex-deputado só deve ocorrer se o presídio não tiver estrutura para tratá-lo.

O pedido de transferência de Roberto Jefferson foi encaminhado ao STF na sexta-feira (18), após um médico da família ir até Bangu para uma consulta e sugerir a internação do ex-deputado para a realização de uma bateria de exames.

A defesa sustentou que Jefferson precisava ser internado com urgência em “ambiente hospitalar adequado”, alegando que o ex-deputado sofre risco de trombose e colangite (inflamação das vias biliares).

Durante sua primeira passagem por Bangu em razão da prisão decretada pelo Supremo, Roberto Jefferson chegou a ser transferido para o Hospital Samaritano Barra. De lá, o ex-deputado chegou a gravar um vídeo em que diz “orar em desfavor do Xandão” e afirma que “Xandão não tem misericórdia de ninguém”, enquanto lê trechos da Bíblia. O contexto de divulgação da gravação está sob investigação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil