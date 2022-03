Brasil Polícia prende mulher que “lavou” parte dos mais de 160 milhões de reais roubados do Banco Central, um dos maiores assaltos do País

Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

O crime aconteceu entre os dias 5 e 6 de agosto de 2005. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O crime aconteceu entre os dias 5 e 6 de agosto de 2005. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) e outras instituições que compõem a força-tarefa de Combate ao Crime Organizado no Ceará prenderam nesta quarta-feira (16), uma mulher de 41 anos condenada por lavagem de dinheiro no caso do roubo à unidade do Banco Central no Estado, em 2005.

Segundo os investigadores, a suspeita é apontada como uma das responsáveis pela ocultação de parte dos R$ 164,7 milhões que foram retirados do cofre do BC por meio de um túnel com 75 metros, construído pelo grupo criminoso.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça Federal no Ceará e cumprido em Boa Viagem – cidade localizada no centro do Estado, a cerca de 220 quilômetros da capital, Fortaleza. De acordo com a PF, a mulher será encaminhada ao sistema prisional cearense.

Além da PF, integram a força-tarefa que executou o mandado de prisão nesta quarta-feira a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional, a Secretaria de Administração Penitenciária, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará e a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Assalto ao Banco Central

O roubo ao Banco Central em Fortaleza é considerado um dos maiores assaltos da história do Brasil. O crime aconteceu entre os dias 5 e 6 de agosto de 2005 e resultou em 28 ações penais e 129 denunciados na Justiça Federal do Ceará.

O túnel pelo qual o grupo criminoso retirou cerca de três toneladas e meia de papel moeda ia até os fundos de uma casa onde funcionava uma empresa de fachada que vendia grama sintética, que disfarçava os sacos de areia retirados.

