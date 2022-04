Polícia Polícia prende receptador em Cristal e recupera carro roubado e clonado

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2022

O veículo havia sido roubado a mão armada no mês passado em Porto Alegre Foto: PRF/Divulgação O veículo havia sido roubado a mão armada no mês passado em Porto Alegre (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na tarde desta segunda-feira (04), em Cristal, no Sul do Estado, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem e recuperou um veículo Ford Ka que tinha sido roubado no mês passado no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre.

Em ação de fiscalização e combate ao crime, os policiais abordaram um Ka com placas de Araucária-PR. A abordagem ocorreu na BR-116. Durante a fiscalização, os agentes constataram que as placas de identificação eram falsas e que o número do chassi estava adulterado.

O carro original, com placas de Maringá-PR, havia sido roubado a mão armada há cerca de 1 mês, no bairro Rubem Berta em Porto Alegre. O motorista, de 22 anos, natural de Caxias do Sul, foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária. O veículo será devolvido ao proprietário.

