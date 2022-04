Rio Grande do Sul Região da nova ponte do Guaíba terá bloqueios para obras a partir desta quarta-feira

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2022

Restrições parciais no trânsito estão previstas até o dia 15 de maio Foto: Divulgação/CCR Via Sul Restrições parciais no trânsito estão previstas até o dia 15 de maio (Foto: Divulgação/CCR Via Sul) Foto: Divulgação/CCR Via Sul

A partir desta quarta-feira (06) haverá bloqueios pela nova ponte do Guaíba e por rodovias do entorno. Conforme o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), restrições parciais no trânsito estão previstas até o dia 15 de maio.

As interdições, realizadas também na Freeway e na BR-290, são necessárias para que sejam realizados os serviços finais da nova ponte, para que o empreendimento possa ser entregue oficialmente. Todas serão feitas no entorno da travessia, com sinalização dos locais com bloqueios.

Na nova ponte, a previsão é de serviços durante o dia já a partir desta quarta-feira. Já na Freeway, também nesta data, começam as intervenções, mas no período noturno. Em caso de chuva, as atividades podem ser adiadas. A expectativa do Dnit é de que os serviços sejam concluídos antes do prazo.

Nova Ponte do Guaíba (das 9h às 16h)

06/04 até 15/05 – Intervenções no pavimento (microfresagem e microrrevestimento)

25/04 até 09/05 – Intervenções no pavimento – BR-290/BR-116, em ambos os sentidos

Freeway (das 21h às 5h)

06/04 até 30/04 – Execução de guarda-rodas

06/04 até 30/04 – Execução das destinações de águas pluviais (drenagem)

BR-116/BR-290 (das 21h às 5h)

30/04 até 15/05 – Execução das destinações de águas pluviais (drenagem) no sentido Porto Alegre – Guaíba

