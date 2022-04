Rio Grande do Sul Governador gaúcho coordena a primeira reunião do Conselho de Secretários

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2022

Reuniões do Conselho de Secretários devem ocorrer mensalmente, sempre na primeira terça-feira do mês Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Reuniões do Conselho de Secretários devem ocorrer mensalmente, sempre na primeira terça-feira do mês - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador Ranolfo Vieira Júnior coordenou, na manhã desta terça-feira (05), a primeira reunião do Conselho de Secretários, com participação do novo secretariado do governo do Estado. Com duração de duas horas, a reunião ocorreu no Galpão Crioulo do Palácio Piratini.

“Vocês estão compondo um grupo vitorioso e unido, e desejo que assim permaneça. Não tivemos problemas entre os secretários nestes três anos e nove meses, e não tenho dúvida que, pela qualificação e qualidade do trabalho de todos, seguiremos nessa linha. É o quinto dia do governo Ranolfo e já estamos com esse grupo afinado, com metas e objetivos claros”, afirmou Ranolfo.

Os 11 novos secretários foram empossados na segunda-feira (04), em cerimônia no Palácio Piratini. O total de 25 secretarias, sendo três extraordinárias ligadas ao gabinete do governador, permaneceu inalterado.

As reuniões do Conselho de Secretários devem ocorrer mensalmente, sempre na primeira terça-feira do mês. Nos próximos dias, o governador se reunirá separadamente com cada secretário.

Em uma fala inicial, Ranolfo reiterou o compromisso com a responsabilidade fiscal, base dos resultados alcançados pela atual gestão. “A responsabilidade fiscal é a mola deste governo, e assim devemos seguir. As secretarias contam com investimentos graças ao equilíbrio fiscal que realizamos. Vamos seguir monitorando de perto as ações em cada pasta”, disse.

Além de comentários sobre a estratégia de gestão até o final do mandato, fez dois pedidos ligados a situações emergenciais que estão sendo administradas pelo governo do Estado, como o aumento da violência em bairros da capital e no município de Rio Grande e o enfrentamento à estiagem.

