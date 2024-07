Rio Grande do Sul Polícia prende traficante armado transportando 150 kg de maconha em Passo Fundo

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O preso, de 27 anos e morador de Chapecó (SC), já possuía passagem pela polícia em 2022 por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Foto: PRF/Divulgação O preso, de 27 anos e morador de Chapecó (SC), já possuía passagem pela polícia em 2022 por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, nesta sexta-feira (19), um homem transportando mais de 150 quilos de maconha em Passo Fundo em um carro roubado. Uma pistola calibre 9mm foi apreendida com ele.

Os policiais fizeram buscas e localizaram o Fiat Cronos quando chegava na BR 285, vindo de Pontão. O motorista não obedeceu a ordem para parar e acelerou o carro. Duas motocicletas e uma camioneta da PRF saíram no encalço por alguns quilômetros, até que o motorista tentou entrar numa estrada de terra, perdeu o controle do carro e bateu. Ele ainda tentou fugir correndo pelo mato, mas foi alcançado e imobilizado.

Dentro do porta-malas foram encontrados vários tabletes de maconha, totalizando 151 quilos da droga. O motorista estava com uma pistola 9 mm, carregada com 19 munições. O automóvel era roubado e usava placas clonadas de outro veículo com as mesmas características.

O preso, de 27 anos e morador de Chapecó (SC), já possuía passagem pela polícia em 2022 por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/policia-prende-traficante-armado-transportando-150-kg-de-maconha-em-passo-fundo/

Polícia prende traficante armado transportando 150 kg de maconha em Passo Fundo

2024-07-19