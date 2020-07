Brasil Polícia queima plantação com 4,5 mil pés de maconha no interior da Bahia

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Antes da incineração, quatro amostras dos pés de maconha foram separadas como prova do delito. Foto: Divulgação/SSP Antes da incineração, quatro amostras dos pés de maconha foram separadas como prova do delito. (Foto: Divulgação/SSP) Foto: Divulgação/SSP

Policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado de Cerrado, na Bahia, queimaram uma plantação com cerca de 4,5 mil pés de maconha em Muquém do São Francisco. A descoberta foi feita no sábado (4), após denúncia sobre o plantio irregular na zona rural do município. Autoridades fizeram a vistoria em propriedades na região e encontraram a plantação em uma fazenda.

Antes da incineração, quatro amostras dos pés de maconha foram separadas como prova do delito e levadas para a Delegacia de Ibotirama, que investiga o caso. O responsável pelo plantio não foi localizado e, até o momento, ninguém foi preso.

