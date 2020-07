Mundo Policial envolvido na morte de Floyd paga fiança de US$ 750 mil e deixa prisão

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Tou Thao era um dos envolvidos na morte do homem negro em Minneapolis em maio. Foto: Reprodução Tou Thao era um dos envolvidos na morte do homem negro em Minneapolis em maio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um dos quatro ex-policiais de Minneapolis envolvidos na morte de George Floyd, no final de maio, foi libertado da prisão no sábado (4) após o pagamento da fiança de US$ 750 mil (R$ 4 milhões). Segundo a prisão do condado de Hennepin, Tou Thao tinha a opção de pagar US$ 1 milhão de dólares para aguardar em liberdade até o julgamento ou US$ 750 mil para esperar o parecer sob condicional.

Agora, Thao é o terceiro ex-oficial a deixar a prisão após o ocorrido. Thomas Lane e J. Alexander Kueng também foram libertados após pagarem a mesma quantia. Derek Chauvin, o ex-policial que foi filmado ajoelhado no pescoço de Floyd por cerca de oito minutos, ainda está atrás das grades com uma fiança de US$ 1, 25 milhão. Todos os quatro envolvidos foram demitidos pela polícia de Mineápolis.

Thao deverá se apresentar perante o juiz do caso no dia 11 de setembro, pois é acusado de ser cúmplice de homicídio em segundo grau. O procurador-geral de Minnesota, Keith Ellison, aumentou o grau das acusações contra os quatro policiais no início de junho, em meio a onda de semanas de protestos contra o racismo e a violência policial nos EUA causadas pela morte de Floyd.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo