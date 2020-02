Polícia Polícia realiza operação contra quadrilha que pratica lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e homicídios em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Os bens da quadrilha são avaliados em mais de R$ 1 milhão Foto: Polícia Civil/Divulgação Os bens da quadrilha são avaliados em mais de R$ 1 milhão. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Operação Whiskey Charlie Bravo foi deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (07), em Porto Alegre, com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro, o tráfico de drogas, homicídios e outros crimes praticados por uma quadrilha.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e tornados indisponíveis judicialmente cinco veículos e três imóveis localizados nos bairros Lomba do Pinheiro e Aberta dos Morros. Os bens são avaliados em mais de R$ 1 milhão. Segundo a polícia, a quadrilha adquiria imóveis e veículos em nome de terceiros para ocultar o patrimônio oriundo do tráfico de drogas.

As investigações iniciaram em março do ano passado, depois que a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima sobre movimentação suspeita de pessoas e veículos em uma residência localizada no bairro Aberta dos Morros.

No imóvel, avaliado em R$ 500 mil, mora uma mulher suspeita de envolvimento no esquema. “A própria maneira como o imóvel foi comprado nos demonstra fortes indícios da prática de lavagem de dinheiro, já que foram utilizadas apenas notas de R$ 2, R$ 5 e R$ 10 entregues diretamente em um banco”, afirma o delegado Eibert Moreira, Diretor de Operações da DHPP.

Apurações realizadas por policiais civis identificaram que os veículos utilizados pelos frequentadores do local estavam registrados em nome de um indivíduo com diversos antecedentes criminais por tráfico de drogas e homicídio. As investigações prosseguem. Ninguém foi preso.

