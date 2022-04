Polícia Polícia realiza operação para combater confrontos entre facções rivais em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e 12 de prisão preventiva Foto: Alexandre Nervo/Polícia Civil Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e 12 de prisão preventiva. (Foto: Alexandre Nervo/Polícia Civil) Foto: Alexandre Nervo/Polícia Civil

A Polícia Civil deflagrou no início da manhã desta segunda-feira (11), com o apoio da Brigada Militar, a Operação Constelação na Vila Cruzeiro, na Vila Cai Cai e no bairro Vila Nova, na Zona Sul de Porto Alegre.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e 12 de prisão preventiva contra responsáveis pelas mortes decorrentes dos confrontos entre facções criminosas rivais na Capital.

Pelos menos cinco indivíduos foram presos. Entre eles, está um homem que participou de quatro homicídios. Nas investigações, foram identificadas 52 pessoas com envolvimento confirmado nesses atentados. Os confrontos já causaram ao menos 24 mortes desde março.

A operação contou com a participação de 40 policiais civis em 12 viaturas e 32 policiais militares.

De acordo com a diretora do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa), delegada Vanessa Pitrez, tão logo iniciaram os ataques, a Polícia Civil buscou identificar o cenário que se apresentava para preparar ações conjuntas no combate e prevenção aos crimes, contando com a colaboração dos setores de inteligência da Brigada Militar e da Susepe (Superintendência dos Servições Penitenciários).

Para o diretor da DHC (Divisão de Homicídios da Capital), delegado Eibert Moreira Neto, estancar a onda de homicídios envolveu um esforço coordenado entre todas as forças da segurança pública e ações que desestabilizassem as lideranças dos grupos criminosos, como a que foi desencadeada nesta segunda.

O comandante do CPC (Comando de Policiamento da Capital), coronel Fernando Gralha Nunes, destacou o trabalho em conjunto com a Polícia Civil que é realizado junto às comunidades para restabelecer a segurança dos moradores. Lembrou ainda que, desde o dia 4 de abril, não há registro de homicídios em decorrência do embate entre grupos criminosos rivais nas regiões em questão.

