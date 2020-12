Polícia Polícia recupera carro e prende casal com arma e grande quantidade de dinheiro em São Leopoldo

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O homem possui antecedentes por organização criminosa e furto Foto: PRF/Divulgação O homem possui antecedentes por organização criminosa e furto. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na noite desta quarta-feira (23), na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um carro em apropriação indébita, um revólver e 55 mil reais em espécie. Um casal foi preso.

Policiais Rodoviários Federais realizavam uma ação com a participação do serviço de inteligência quando abordaram um Peugeot 207 com placas de Canoas. No veículo estava um casal, ambos de 20 anos.

Nas consultas, os policiais descobriram que o dono do carro havia registrado uma ocorrência de apropriação indébita, pois um conhecido teria pego o veículo em maio e não devolvido mais. Dentro dele, em um compartimento oculto no painel, os agentes encontraram um revólver calibre 38 e 55 mil reais em notas de diversos valores.

O casal, que não conseguiu explicar a origem do dinheiro e da arma, foi preso e conduzido à polícia judiciária local.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia