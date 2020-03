Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende 120 celulares em compartimento oculto de veículo

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

O condutor foi preso e a ocorrência encaminhada à Polícia Federal de Santo Ângelo. Foto: Divulgação/PRF O condutor foi preso e a ocorrência encaminhada à Polícia Federal de Santo Ângelo. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

No início da tarde desta quarta-feira (11), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma BMW que transportava 120 aparelhos celulares de origem paraguaia em um compartimento escondido durante fiscalização na BR 468, em Três Passos. A ação aconteceu durante operação de combate ao crime.

Os policiais realizavam abordagens na BR 468 quando abordaram uma BMW 320I com placas de Cascavel (PR). O condutor, também paranaense, demonstrou nervosismo excessivo durante a abordagem.

Os agentes federais intensificaram a fiscalização e encontraram no porta-malas do veículo um botão que permitia acesso a um compartimento dissimulado. Dezenas de celulares estavam armazenados nesse local. Outros celulares foram encontrados escondidos no painel e em outros pontos do carro, totalizando 120 aparelhos. O valor estimado é de aproximadamente R$120.000,00.

O condutor, após a descoberta dos telefones, admitiu ter viajado ao Paraguai para comprar os telefones para revenda no RS. Ele foi preso e a ocorrência encaminhada à Polícia Federal de Santo Ângelo.

