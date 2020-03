Rio Grande do Sul IPE Saúde destina R$ 30 milhões para contas ambulatoriais hospitalares em função do coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Diretor-presidente do IPE Saúde, Marcus Vinicius Vieira de Almeida e representantes dos prestadores em reunião. Foto: Vladmir Dal Ben da Rocha/IPE Saúde Diretor-presidente do IPE Saúde, Marcus Vinicius Vieira de Almeida e representantes dos prestadores em reunião. (Foto: Vladmir Dal Ben da Rocha/IPE Saúde) Foto: Vladmir Dal Ben da Rocha/IPE Saúde

O IPE Saúde realizará um pagamento extraordinário de R$ 30 milhões até o dia 17 de março para contas ambulatoriais hospitalares. O recurso extra tem origem no aumento de receitas do instituto, conquistado a partir do êxito nas ações de cobrança no ano de 2019, bem como a manutenção e revisão atuarial dos contratos com prefeituras e outros órgãos.

Conforme explica o diretor-presidente do IPE Saúde, Marcus Vinicius Vieira de Almeida, a decisão por priorizar o pagamento das contas ambulatoriais hospitalares segue a recomendação da portaria 188, de 3/2/2020, do Ministério da Saúde, que “Declara ESPIN (Emergência em Saúde Pública de importância Nacional) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV)”.

“Nosso objetivo é viabilizar e fortalecer a capacidade de atendimento ambulatorial e hospitalar aos usuários e segurados do IPE Saúde no Estado do Rio Grande do Sul, especialmente neste momento”, afirma Almeida.

Também até o dia 17 de março serão disponibilizados R$ 50 milhões de cota orçamentária regular em pagamentos aos prestadores do IPE Saúde.

