Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende 150 quilos de cocaína em Cruz Alta

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2024

Três paraguaios foram presos na ação. Foto: PRF/Divulgação Três paraguaios foram presos na ação. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal prendeu três traficantes e apreendeu uma carga de cocaína que estava em compartimentos ocultos de uma BMW X5 emplacada no Paraguai. A ação aconteceu nesta quarta (17), na BR-158 em Cruz Alta. Estima-se que pode passar de 150 quilos.

Os policiais abordaram uma BMW com placas paraguaias. No automóvel estavam três paraguaios: um homem de 39 anos, uma mulher de 48 anos e outra de 24 anos.

Durante a vistoria minuciosa no carro, os agentes constataram que o veículo estava carregado com cocaína. O condutor relatou aos policiais que levaria a carga do Paraguai para Montevidéu, no Uruguai.

A droga estava escondida em diversos locais de difícil acesso do veículo. Bombeiros militares e policiais Rodoviários Federais levaram várias horas desmontando e serrando o veículo para retirar a cocaína.

