Polícia Rodoviária Federal apreende carga com 75 mil maços de cigarros em Veranópolis

Por Fabio Jacques | 24 de outubro de 2022

Condutor do caminhão admitiu aos policiais que recebeu R$ 5.000,00 para realizar a viagem do Paraná para a Serra Gaúcha Foto: PRF/Divulgação condutor do caminhão admitiu aos policiais que recebeu R$ 5.000,00 para realizar a viagem do Paraná para a Serra Gaúcha. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta segunda-feira (24), uma carga de 75 mil maços cigarros contrabandeados e prendeu cinco criminosos em Veranópolis (RS). A ação, que ocorreu na BR 470, resultou num prejuízo de mais de R$ 250.000 aos bandidos.

Durante operação de combate à criminalidade na rodovia, com auxílio do serviço de inteligência, equipes da PRF abordaram três veículos em Veranópolis na manhã desta segunda-feira, sendo uma Montana com placas de Maximiliano de Almeida/RS, uma T-Cross com placas de Sananduva/RS e um caminhão Volvo com placas de Gaspar (SC). O caminhão estava transportando 75.000 maços de cigarro contrabandeados do Paraguai

O condutor do caminhão admitiu aos policiais que recebeu R$ 5.000,00 para realizar a viagem do Paraná para a Serra Gaúcha, onde seria entregue o contrabando. Ele deveria seguir a Montana e a T-Cross, além de manter contato com os ocupantes dos dois veículos, que o avisariam caso tivesse policiamento no caminho. Ele também estava de posse de R$ 21.000,00 de origem não comprovada.

Ao todo cinco pessoas foram presas: o motorista do caminhão, 46 anos, de São João da Urtiga, o condutor da Montana, 51 anos, e a caroneira, de 21 anos, ambos de Maximiliano de Almeida, e também o motorista da T-Cross e sua caroneira, de 40 e 41 anos, ambos também de Maximiliano de Almeida. Todos foram presos e encaminhados à Polícia Judiciária Federal em Caxias do Sul. A carga, os veículos e o dinheiro foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.

