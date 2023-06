Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende carga de pasta-base de cocaína avaliada em R$ 13 milhões no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

A droga estava no porta-malas de um Fiat Idea com placas de Caxias do Sul Foto: PRF/Divulgação A droga estava no porta-malas de um Fiat Idea com placas de Caxias do Sul. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite de quinta-feira (8), 110 quilos de pasta-base de cocaína na BR-101, em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

A droga, que poderia render mais de R$ 13 milhões ao crime organizado, estava no porta-malas de um Fiat Idea com placas de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

O motorista do carro, de 32 anos, foi preso. Ele é natural de Tubarão, em Santa Catarina. O traficante afirmou aos policiais que pretendia levar a droga para Porto Alegre.

O homem já havia sido preso no ano passado pela PRF com drogas em Pelotas, no Sul do RS, mas estava em liberdade.

