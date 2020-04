Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende equipamentos de som e luz contrabandeados do Paraguai na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

A apreensão ocorreu em Bento Gonçalves Foto: PRF/Divulgação A apreensão ocorreu em Bento Gonçalves. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na noite de domingo (19), na BR-470, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, aparelhos de som e luz trazidos irregularmente do Paraguai. As mercadorias eram transportadas em uma caminhonete com placas de São José (SC).

Durante a abordagem, os ocupantes do veículo – um homem, natural de Planalto, e sua esposa, de Rodeio Bonito – disseram aos policiais que retornavam da casa do irmão de um deles em Carazinho, onde teriam buscado os equipamentos para eventos. Os agentes verificaram que, na verdade, as mercadorias eram ilegais.

Após a descoberta da real situação das mercadorias, o condutor declarou que trazia os equipamentos do Paraguai e que não realizou o devido desembaraço aduaneiro na entrada do Brasil. Vinte e nove itens foram apreendidos.

O valor estimado da carga ultrapassa R$ 22 mil. Todo o material e o veículo foram encaminhados à Receita Federal.

