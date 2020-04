Política Ao completar 185 anos, Assembleia Legislativa gaúcha reforça compromisso com a democracia

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

"O momento do País exige harmonia, equilíbrio e ações conjuntas", diz nota divulgada pela Casa Foto: Joel Vargas/AL "O momento do País exige harmonia, equilíbrio e ações conjuntas", diz nota divulgada pela Casa. (Foto: Joel Vargas/AL) Foto: Joel Vargas/AL

No dia do seu aniversário de 185 anos, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul divulgou, nesta segunda-feira (20), uma nota na qual “reforça o compromisso com a democracia e com a defesa das instituições que compõem a República Federativa do Brasil” e afirma que “são os Poderes harmônicos e independentes entre si que sustentam a sociedade em busca de uma realidade melhor para suas vidas”.

“Assim, não compactuamos com qualquer movimento que tenha como objetivo macular a imagem e o bom funcionamento destas instituições na sua missão constitucional, responsáveis por garantir um ambiente harmonioso e democrático na sociedade. Não podemos permitir, nem em pensamento, rasgar nossa Constituição e nossas leis. Se precisamos avançar em algumas questões, o único caminho será por meio da sinergia e do diálogo entre os Poderes, que representam a pluralidade da população e suas aspirações. O momento do País exige harmonia, equilíbrio e ações conjuntas, com respeito às liberdades individuais, à autonomia das instituições e à vontade popular manifestada nas urnas”, diz o texto assinado pelo presidente do Legislativo gaúcho, deputado Ernani Polo (PP).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política