Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

Prefeitura e Hospital São Lucas da PUCRS assinaram um convênio para a realização das obras Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

As obras de ampliação do HMIPV (Hospital Materno Infantil Presidente Vargas), em Porto Alegre, iniciaram nesta segunda-feira (20). A qualificação do atendimento na instituição de saúde será possível graças a um convênio assinado entre a prefeitura e o Hospital São Lucas da PUCRS.

O São Lucas destinará R$ 6 milhões para investimentos em infraestrutura e custeio de profissionais e equipamentos, além da manutenção do parque tecnológico da unidade hospitalar. Serão criados 93 novos leitos permanentes, totalizando 182 em pleno funcionamento.

As obras incluem a reforma de diversos pavimentos dos blocos A e C, onde estão setores como a Unidade Intensiva Pediátrica, a farmácia e a espera da emergência.

O valor estimado de repasse do Fundo Municipal de Saúde para a iniciativa de cooperação é de cerca de R$ 2,11 milhões mensais, quantia que, durante os meses da Operação Inverno (maio a setembro), será de R$ 2,27 milhões. Além disso, a PUCRS fará um repasse anual de R$ 1,5 milhão pelos serviços de estágios e residências a serem desenvolvidos no Presidente Vargas.

“A parceria com instituições que são referência na sua área de atuação é essencial para que continuemos avançando na qualificação e ampliação dos serviços em saúde. Qual o resultado da soma de esforços? Vamos atender mais, atender melhor e atender mais rápido a população de Porto Alegre e também de outros municípios do Rio Grande do Sul”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

