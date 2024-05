Porto Alegre Transporte público de Porto Alegre trabalha com 70% da oferta de dias úteis

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Na terça-feira, operaram 181 linhas e foram realizadas 7.636 viagens Foto: Pedro Piegas/PMPA Foto: Pedro Piegas/PMPA

O transporte coletivo está operando desde a segunda-feira (13), com tabela especial, que apresenta uma oferta de 70% em relação aos dias úteis. A Smmu (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) realizam uma análise diária em conjunto com os operadores, reforçando as linhas com maior demanda para adequar à necessidade do usuário.

Devido aos bloqueios por acúmulo de água sobretudo nas regiões mais afetadas como Centro, 4º Distrito, Cidade Baixa e Menino Deus, 68 linhas não estão operando, pois possuem mais de 50% do seu itinerário comprometido. Na terça-feira (14), operaram 181 linhas e foram realizadas 7.636 viagens. Horários e itinerários das linhas atualizadas podem ser consultados em tempo real no aplicativo Cittamobi.

“Nosso acompanhamento é diário. Na terça-feira, a demanda foi de 46,21% dos passageiros que transportamos em dias úteis, com uma oferta de 70%. Reforçamos a importância do usuário consultar os horários e itinerários das linhas pelo aplicativo Cittamobi, pois está sendo atualizado a todo o instante para que o passageiro possa receber a informação mais correta para os seus deslocamentos”, destaca o secretário Adão de Castro Júnior.

Além dos ônibus, está liberada a circulação de veículos nas faixas exclusivas devido ao grande número de bloqueios de trânsito existentes na cidade. Nos corredores de ônibus podem circular veículos envolvidos em ações de resgate e logística no atendimento às enchentes, para garantir agilidade nos deslocamentos.

A EPTC reforça que o Cittamobi é o canal mais atualizado para localizar itinerários, tabela horária e horários de chegada dos ônibus. Os usuários do transporte poderão ainda esclarecer dúvidas sobre o funcionamento das linhas e os itinerários pelo app 156+POA, telefone 156 e 118 do Atendimento ao Cidadão.

Já foram enviados mais de 120 alertas para os usuários do aplicativo sobre as linhas com desvio. As mensagens impactaram mais de 90 mil pessoas. É possível acessar o aplicativo pela função GPS do aplicativo Cartão Tri ou diretamente o app Cittamobi.

Para conferir os horários de chegada dos ônibus, clique na tela do mapa, clique no ponto de ônibus desejado e irá abrir uma tela com os próximos ônibus a passar neste local. Nela é possível verificar o destino da linha e a previsão do horário de chegada.

No aplicativo também estão disponíveis as melhores rotas. Na home, o usuário consegue visualizar a informação “Linhas e Destinos”, clicando consegue pesquisar linhas e destinos. Basta colocar o endereço de destino. As rotas podem ser personalizadas com a aplicação de filtros de acordo com a preferência.

