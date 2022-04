Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 10 toneladas de agrotóxicos ilegais no Noroeste do Estado

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O valor de comercialização dos produtos, contrabandeados da Argentina, supera meio milhão de reais, segundo a PRF. Foto: PRF/Divulgação O valor de comercialização dos produtos, contrabandeados da Argentina, supera meio milhão de reais, segundo a PRF. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta quinta-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carreta carregada com mais de dez toneladas de agrotóxicos proibidos no Brasil. O motorista foi preso na abordagem em Ijuí, no Nororeste do Estado.

Durante operação na BR-285, os policiais visualizaram uma carreta saindo da rodovia e entrando na cidade de Ijuí. Eles abordaram o veículo, uma carreta Volkswagen emplacada em Goiás que tracionava um semi-reboque de Triunfo (RS).

O motorista, com 55 anos, de Rio Pardo (RS), já havia sido preso pela PRF há alguns anos com um caminhão furtado. Ele disse que estava carregado com galões brancos, mas não tinha notas fiscais nem sabia o que havia dentro das embalagens.

Na vistoria, os policiais descobriram que os galões eram de agrotóxicos ilegais no Brasil, importados da Argentina. O valor de comercialização dos produtos supera meio milhão de reais.

O condutor então disse que carregou a mercadoria em Três Passos (RS) e a entregaria na cidade de Santiago (RS). Ele foi preso e conduzido com a carreta e a carga para a polícia judiciária federal em Santo Ângelo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul