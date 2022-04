Rio Grande do Sul Sexta-feira Santa vai começar gelada no Rio Grande do Sul, com temperaturas abaixo de 10ºC

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

Amanhecer do feriado será muito frio em diversas cidades e com formação de geada em diferentes regiões. Foto: Arquivo/PMPA Amanhecer do feriado será muito frio em diversas cidades e com formação de geada em diferentes regiões .(Foto: Arquivo/PMPA) Foto: Arquivo/PMPA

Uma massa de ar frio ingressou no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (14) e será responsável por um amanhecer de temperatura muito baixa nesta sexta-feira (15) no Rio Grande do Sul e em outras áreas do Sul do Brasil, de acordo com a MetSul Meteorologia.

Quem sair cedo de casa – uma tradição é a colheita da macela no final da madrugada e no amanhecer da Sexta-Feira Santa – deve encontrar temperatura de inverno na rua. A previsão do tempo da MetSul Meteorologia é de amanhecer com marcas nos termômetros de um dígito (abaixo de 10ºC) na maioria dos municípios gaúchos, com registros que vão ficar abaixo dos 5ºC em diversas localidades e expectativa de geada.

Em alguns pontos de maior altitude, devem ser esperadas mínimas até ao redor de 0ºC ou mesmo negativas ao amanhecer. Na fronteira com o Uruguai e na região da Campanha, as mínimas devem ficar ao redor de 5ºC em alguns pontos.

Pelotas deve ter 9ºC ou 10ºC. No Oeste, Uruguaiana e região devem ter em torno de 7ºC a 8ºC ao amanhecer. Na área de Santa Maria, 8ºC a 9ºC no final da madrugada, mas outros pontos da região, como a Quarta Colônia, podem ter 6ºC a 8ºC.

Na Metade Norte, baixadas da região Noroeste, na área de Santa Rosa, podem ter mínimas de 4ºC a 5ºC. No Planalto Médio, em Passo Fundo e Carazinho, alguns pontos devem ter até 5ºC, mas baixadas da região e do Alto Uruguai devem ter marcas menores. O mesmo se prevê para a zona de Soledade, onde em baixadas o dia pode amanhecer com 1ºC a 3ºC em diferentes locais.

Na Serra, a Sexta-Feira Santa amanhecerá muito fria. Caxias do Sul, Gramado e Canela devem amanhecer em suas áreas urbanas com 7ºC a 9ºC, entretanto nas baixadas e fundos de vales da região são esperadas marcas tão baixas quanto 3ºC a 5ºC. Nos Aparados da Serra, em vários municípios as mínimas se situarão entre 1ºC e 3ºC, entretanto na zona de São José dos Ausentes os termômetros podem marcar 0ºC a 1ºC, com registros isoladamente até inferiores e abaixo de zero.

Porto Alegre e Região Metropolitana

Na Grande Porto Alegre, em áreas rurais como do Vale do Sinos (Lomba Grande), Viamão ou Gravataí (Morungava), o amanhecer da Sexta-Feira Santa terá temperatura de 9ºC a 10ºC. Nas áreas urbanas, inclusive de Porto Alegre, a temperatura deve descer a valores entre 11ºC e 13ºC.

